Le ministre de l’Hydraulique en tournée rurale pour inaugurer de nouveaux forages

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, va entamer une tournée de terrain dans plusieurs localités rurales, selon une information communiquée par son ministère. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la Phase 2 du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Sur place, le ministre va inaugurer et mettre en service de nouveaux forages, tout en évaluant l’état d’avancement des chantiers en cours. Cette mission permettra également d'échanger directement avec les populations locales afin de répondre à leurs préoccupations et d’améliorer durablement leur accès à l’eau potable.