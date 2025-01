Le ministre de l’Industrie et du Commerce annonce l’implantation d’usines de production de sucre en Casamance

Depuis un certain temps des rumeurs sur une probable rareté du sucre dans les boutiques ou autres surfaces de ventes circulent. Des informations qui ont poussé le directeur de la Compagnie sucrière Sénégalaise (CSS) à réagir pour rassurer les populations, en révélant l’existence d’un important stock de sucre qui devrait suffire pour les besoins des sénégalais en sucre.

Ce dimanche 12 janvier 2025, invité à l’émission Point de vue, sur la RTS, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé l’implantation de deux nouvelles usines de production de sucre dans la région naturelle de Casamance, précisément dans les zones de Kolda et Ziguinchor. Une initiative visant à renforcer la production locale de sucre et à réduire la dépendance du pays aux importations.



«il y a deux projets dont les études sont très avancées pour la production de sucre par deux usines au niveau de la Casamance. Il s’agit de produire du sucre localement avec la canne à sucre dans la base Casamance, zone de Kolda et dans la région de Ziguinchor. Ces projets ont été soumis au Premier ministre et c’est très avancé », a déclaré le ministre.



Serigne Gueye Diop a souligné que cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à mettre fin au monopole existant dans le secteur du sucre au Sénégal. « Notre gouvernement est contre le monopole. Ce n’est même pas normal que depuis 50 ans une seule entreprise ait le monopole », a-t-il ajouté.



En plus du sucre, le ministre a également évoqué des projets de production d’huile de palme en Casamance, profitant des conditions climatiques similaires à celles de la Malaisie, un grand producteur mondial d’huile de palme.