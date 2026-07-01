Le ministre de l’Intérieur entame sa tournée religieuse chez l'Archevêque de Dakar

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a débuté sa tournée de prise de contact avec les autorités religieuses par une visite à Monseigneur André Guèye, Archevêque de Dakar. Cette démarche, effectuée au nom du Président de la République et du Gouvernement, vise à renforcer le dialogue entre l'État et les confessions religieuses. Il s'agit de la première étape d’une série de rencontres prévues avec les chefs religieux musulmans et chrétiens du pays.



Le ministre a effectué ce déplacement avec le Délégué général aux Affaires religieuses, Djim Drame, et le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane. Lors des échanges, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué la tradition sénégalaise de concertation entre le pouvoir politique et les autorités spirituelles.



Selon une note officielle du ministère de l’Intérieur, le ministre a salué le rôle de l’Église catholique dans la paix sociale et « l’apaisement des tensions, particulièrement dans les périodes sensibles ». Il a aussi rendu hommage à son action dans l'éducation et la santé, avant de solliciter les prières et l'accompagnement des autorités ecclésiastiques pour réussir sa mission.



Pour finir, le ministre de l’Intérieur a réaffirmé l’engagement de l’État à achever les travaux du Sanctuaire marial de Popenguine, avec l’appui de la Délégation générale aux Affaires religieuses. À travers cette tournée, les pouvoirs publics affirment vouloir consolider les relations avec les communautés religieuses, présentées comme des acteurs clés de la stabilité et de la cohésion sociale au Sénégal.