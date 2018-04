Le ministre de la Justice annonce la fin de la grève de faim des détenus de la Mac de Thiès

"Tout est rentré dans l'ordre", selon le Garde des sceaux, ministre de la Justice Ismaila Madior Fall, qui s'exprimait sur la grève de faim entamée lundi par les détenus de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès.



"Il y a eu un nettoyage de la prison. Les téléphones portables et autres drogues ont été vidé. Et certains détenus se sont livrés à une grève de zèle. Mais tout est finalement rentré dans l'ordre. La grève est maintenant terminée", a déclaré le ministre ce mardi.