Le ministre de la Justice promet l'enfer aux kidnappeurs d'enfants : "Face à ce phénomène l'Etat sera ferme et..."

La recrudescence des enlèvements d'enfant a installé une psychose ambiante dans la société sénégalaise. Le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall s'est montré ferme et catégorique sur la question ce mardi, depuis Mbour où il était. Selon lui, la loi sénégalaise ne sera d'aucune pitié pour les auteurs des violences sur les enfants et leurs complices.

"Le principe est clair, les textes sont là, très répressifs, face à ce phénomène. Et la justice est également très ferme sur ces questions. A chaque fois qu'on a été confronté à des rapts d'enfants, à des cas de maltraitance d'enfants, la justice a été sévère et ferme. Donc sur cette question, il n'y a pas d'ambigüité. L'option de l'Etat du Sénégal est de protéger ses enfants", a déclaré le Garde des sceaux.



Pour rappel, deux enfants ont été tués durant le week-end entre Touba et Dakar et 6 autres retrouvés enfermés dans une maison à Touba par un individu arrêté par la police.