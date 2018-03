Le mouvement ‘’Touche pas à ma sœur’’ descend la ministre de la Protection de l'enfance et...

Le mouvement ‘’Touche pas à ma sœur’’ se dit déçu de la sortie du ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, qui "au lieu de proposer des solutions idoines face à la recrudescence des cas d’enlèvement et de tuerie d’enfant, parle de présentation de condoléances et de retrait des gamins de la rue". Selon le président dudit mouvement, seule la criminalisation de ce délit peut freiner les agissements des malfrats.



Pour Ismaïla Kamby les populations attendent du gouvernement des solutions idoines sur les enlèvements d'enfants qui sèment une certaine psychose au sein toutes les familles.



« J'ai été vraiment déçu de la sortie de Madame le ministre en charge de la Protection de l'enfance. Parce qu’après ce long mutisme, on attendait des propositions avec des solutions idoines à cette série perpétrée d'enlèvements et de viols faites à l'endroit des enfants », a déclaré le président du mouvement ‘’Touche pas à ma sœur’’.



Selon M. Kamby un ministre de la République qui doit venir soulager la souffrance morale des populations et des parents dont leurs enfants sont victimes de viol et d'enlèvement, vient pour présenter ses condoléances. « Mais on se demande dans quel pays nous sommes », a-t-il laissé entendre.



Pour régler les problèmes des cas de viol, Ismaïla Kamby propose, que le délit d'enlèvement et de viol d'enfant soit criminalisé. Et les auteurs de viol soient présentés devant la cour d’Assise.