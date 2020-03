Le nombre de décès de migrants dans la Méditerranée passe la barre des 20.000

Un naufrage tragique au large des côtes libyennes en février et les dizaines d’autres morts récemment enregistrées ailleurs dans le monde portent le bilan humain dans la Méditerranée à 20.014 depuis 2014, selon l’Organisation internationale des migrants (Oim).



« La disparition et noyade présumée d’au moins 91 personnes portées disparues d’une embarcation au nord de Garabulli, en Lybie, le 9 février, est la dernière en date d’une série de « bateaux fantômes » qui se sont volatilisés en route vers l’Europe, faisant des centaines de victimes », a déclaré Frank Laczko, directeur du centre d’analyses des données sur la migration de l’Oim.



Qui ajoute que les deux tiers des victimes qu’ils ont recensées sont des personnes qui ont disparu en mer sans laisser de traces. « Le fait que nous ayons atteint ce nouveau cap de sinistre renforce la position de l’Oim selon laquelle il est urgent d’accroitre la capacité globale de recherche et de sauvetage dans la Méditerranée ».



Les bateaux fantômes, également appelés « naufrages invisibles », sont généralement signalés par des ONG comme Alarm Phone et Caminando Fronteras, qui reçoivent des appels de migrants en détresse en mer et de membres de familles qui cherchent des proches.



Bien que le nombre annuel de décès diminue chaque année depuis 2016, année durant laquelle 5.000 personnes avaient perdu la vie en traversant la Méditerranée, la proportion de décès comparée aux tentatives de traversées, a augmenté dans la Méditerranée centrale et occidentale en 2019 par rapports aux années précédentes. Et dans la continuité du risque accru de décès depuis 2017.



Sans perspective de fin à cette tragédie dans la Méditerranée, l’Oim réaffirme, selon ‘Libération’ qu’il est impératif d’étendre et d’améliorer les voies sures et légales pour les migrants et refugiés, à la fois pour réduire les incitations à choisir les voies irrégulières, et pour aider à prévenir les pertes humaines inutiles et évitables.