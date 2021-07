Le nouveau contrat de Messi rend folle l'Espagne, Chelsea a trouvé comment s'offrir Haaland

La signature de Messi fait la Une



S'il y a un sujet qui fait la couverture des journaux en Espagne, c'est la prolongation à venir de Lionel Messi au FC Barcelone. Un accord total aurait été trouvé avec le Barça, autour d'un contrat de cinq ans. La Pulga serait alors liée au club blaugrana jusqu'en 2026. L'autre point important que tous les médias ibériques mettent en avant, c'est la division par deux du salaire de Messi, un geste de la part du joueur qui a permis de débloquer la situation. Ces 5 ans de contrat font notamment la couverture de Mundo Deportivo ou encore du journal As. Ce dernier rappelle que le numéro 10 argentin diminue bien son salaire de 50%, mais qu'il touchera quand même une jolie prime à la signature, comme c'est souvent le cas pour les joueurs libres.





Abraham en échange de Haaland



Du côté de l'Angleterre, on parle également mercato et cela concerne une star du ballon rond. En effet, si on en croit le Daily Mirror, les Blues auraient trouvé une solution afin de convaincre le Borussia Dortmund de lâcher Erling Haaland. Chelsea voudrait proposer un échange, dans lequel serait inclus Tammy Abraham. Une solution aussi pour faire baisser le prix du buteur international norvégien. Même si, une grosse enveloppe sera ajoutée à Abraham en échange de Haaland.



La Juve est de retour !



En Italie, c'est la Juventus qui faisait sa rentrée ce mercredi. C'était l'occasion de revoir Massimiliano Allegri à la tête des Bianconeri, lui qui est de retour sur le banc de la Vieille Dame. «Juve tu es déjà au Max», s'amuse ainsi La Gazzetta dello Sport qui revient sur ce «lancement de l'Allegri-bis», où le maître mot semblait être une motivation à toute épreuve. Et il y a un autre homme qui attirait l'attention lors de cette rentrée des classes, il s'agit de Paulo Dybala comme le montre cette Une de Tuttosport. Alors qu'on attend le retour des champions d'Europe avec l'Italie, «Dybala est tout de suite un personnage central lors du 1er jour de travail au centre d'entraînement», écrit le média transalpin. Même son de cloche en couverture du Corriere dello Sport, qui met également en avant la Joya. «C'est sa saison», affirme même le quotidien !