Le nouveau président du CNG, Malick Ngom, appelle à l’unité pour le développement de la lutte

Tout juste nommé président du Comité National de Gestion de la Lutte (CNG), Malick Ngom a exprimé sa satisfaction et sa détermination à renforcer la discipline. Sur la RFM, il appelle à tous les acteurs de la lutte à l'union pour le développement de la lutte.



« C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime lorsque Mme le ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture, Khady Diéne Gaye a choisi notre modeste personne pour diriger le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG). Nous sommes très honorés et comptons œuvrer avec force et abnégation pour que nous atteignons les missions qu’elle nous a assignées », a confié le nouveau président du CNG de lutte.



Malick Ngom a également lancé un appel à tous les acteurs de la lutte pour le développement de ce sport national.



« Nous aimons la lutte, nous la fréquentons depuis le bas âge et connaissons beaucoup de choses sur sa pratique et comptons œuvrer pour son développement. Nous appelons tout acteur de quelque bord qu'il soit pour qu'il puisse venir se joindre à nous afin que nous puissions rendre cette lutte plus attrayante », a dit l’enseignant de profession et arbitre international de lutte olympique.



Le CNG, sous sa direction, poursuivra sa mission de promotion et de développement de la pratique de la lutte sous toutes ses formes à travers le Sénégal. Ses missions incluent la coordination de cette discipline sur tout le territoire, l’organisation de compétitions régulières dans toutes les régions, ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des lutteurs.



En outre, le comité est engagé dans la création d'une fédération sénégalaise de Lutte dans un délai d’un (1) an, en ligne avec le calendrier établi avec le Directeur des Activités physiques et sportives.