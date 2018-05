Le parti Rewmi accuse Macky d'être derrière les sorties au vitriol des religieux contre Idy

Depuis sa déclaration qu micro de nos confrères de Dakar Actu sur le lieu de Pèlerinage et sur le conflit israélo-palestinien, Idrissa Seck est la cible des plus violentes critiques venant des foyers religieux du pays. La dernière en date et non des moindres est celle du Khalife général des tidianes, qui lui a promis l'enfer dans une vidéo qui a fait le tour de la toile.



Selon le parti Rewmi, le Président Macky Sall serait derrière cette vague déferlante de, "fatwas" lancés contre son patron. Et cela dans le but de décrédibiliser "le dernier candidat crédible" aux yeux de l'opinion musulmane, après avoir "éliminé" les deux autres (Khalifa Sall et Karim Wade) de la prochaine présidentielle.

"Après les excuses du Président Idrissa Seck auprès de ceux des croyants qui ont été choqués par les interprétations calomnieuses et mensongères de ses propos fournies à l’opinion par des colporteurs de médisances (...). Cela n’a pas suffi à endiguer les nombreuses extrapolations qui visent à lui nuire en manipulant et abusant de nombreuses personnalités ,organisations et confréries musulmanes de notre pays (...). Il n’aura échappé à personne que cette haineuse campagne de désinformation est pilotée par le candidat Macky SALL aux abois qui en l’absence de bilan n’a d’autre objectif que de tenter de discréditer, à défaut de pouvoir l’éliminer", peut-on lire dans le communiqué du parti Rewmi parvenu à la rédaction de PressAfrik.



Selon les rewmistes, les Sénégalais doivent être vigilants "face à cette polémique entretenue qui n’a rien d’une affaire religieuse, mais qui est bel et bien une affaire politique savamment orchestrée au moment où les étudiants de notre pays réclament légitimement justice et moyens pour étudier dignement"