Le parti Synergie républicaine plaide pour le retour du poste de Premier ministre

Dans une déclaration publiée dimanche, le parti Synergie républicaine, à travers son président Mohamed Moustapha Diagne, estime que dans le contexte actuel, le chef de l’Etat Macky Sall gagnerait à ramener le poste de Premier ministre.



« Synergie républicaine constate qu’une certaine opposition saisit systématiquement toutes les occasions pour se mettre en relief et créer des situations de nuisance ou défiance vis-à-vis du président Macky Sall. En effet, les tentatives d’instauration d’une crise politique majeure par l’amalgame, la confusion, la diffamation et le dénigrement ont été freinés par la présence du virus, mais il demeure évident sur activités subversives qui visent directement le chef de l’Etat se reproduisent dans l’ère post covid car l’opposition et les activistes ne parviennent pas à digérer leur défaite de la dernière présidentielle », a dit M. Diagne



C’est pourquoi Synergie républicaine est d’avis que même si les raisons pour lesquelles le président Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre demeurent pertinentes, le contexte actuel devrait le guider à se doter d’une interface en réhabilitant cette position. C’est un geste barrière politique qui va lui permettre d’atténuer les chocs sociopolitiques qui pourraient subvenir après la pandémie.