Le père d'un djihadiste craque et fond en larmes : "sa maman est malade et depuis..."

Depuis quand votre fils est parti fils ?Abdou Lahad Diop est parti il y a 2 ans. Je n’ai plus de ses nouvelles.Il habitait où ?Il habitait à Yoff avec sa maman.Comment vous avez su qu’il était parti ?Un jour on m’a appelé pour me dire que depuis ce matin; on n’a pas vu Abdou Lahad Diop. Quand je suis arrivé j’ai trouvé Mama Ba avec les enfants. Ils étaient en train de l’interroger.Parlez-nous un peu de votre fils ?Il était très calme et il était au lycée moderne de Dakar en classe de première.Qu’est-ce que vous avez fait quand vous avez su que votre fils est parti ?Après je suis parti à la gendarmerie de la foire pour porter plainte. Les gendarmes nous ont demandé son numéro de téléphone. ‘’Sa maman est malade. Depuis lors je n’ai aucune de ses nouvelles’’’’Vous saviez qu’il allait partir en voyage ?Le témoin : Je n’ai jamais su qu’il partait en voyage. Depuis lors, je n’ai aucune de ses nouvelles’’. Je ne savais pas où est-ce qu’ il est. Je ne sais pas s’il est mort ou vivant. Si je savais où il était j’allais le chercher. Tout ce que je sais c’est le travail. J’ai 65 ans et je continue à travailler. S’il était en Gambie j’allais partir le chercher.Vous croyez que Mame Ba peut savoir où se trouve votre fils Abdou Lahad Diop ?Oui. Mame Ba est son ami. Il doit savoir où est-ce qu’il est.Qu’est-ce que Mame Ba vous a dit à propos d’Abdou Lahad Diop ?Mame Ba m’a dit que mon fils est partie parce qu’il ne pouvait plus vivre avec nous. Nous sommes en train de chercher et de faire des enquêtes.Que pensez-vous qui a motivé son voyage ?Il aime la religion. Il priait tout le temps dans la mosquée de Yoff.