Le pétrole du Niger passera par le Bénin

L'accord a été paraphé à Niamey par les ministres nigériens du Pétrole Foumakoye Gado et béninois des Mines, Samou Séidou Adambi.

Le ministre nigérien du pétrole qui en a fait l'annonce a indiqué que les travaux démarreront cette année 2019.

L'infrastructure acheminerait du brut au port de Cotonou à partir des champs d'Agadem (sud-est nigérien) où la China national Petroleum corporation CNPC extrait le pétrole depuis 2011.

Niamey ne dit pas s'il abandonne l'option de l'oléoduc vers le Cameroun via le Tchad.

Les travaux de la "voie camerounaise" chiffrés entre environ cinq cent et mille milliards de francs CFA, qui devaient débuté en 2018 n'ont toujours pas démarré.

Pour l'heure aucune précision n'a été donnée sur les coûts et les caractéristiques techniques de l'oléoduc.