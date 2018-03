Le photographe sud-africain David Goldblatt en majesté au Centre Pompidou

L'œuvre de David Goldblatt est un témoignage unique de l'histoire tumultueuse de l'Afrique du Sud. Depuis près de 60 ans, il photographie toutes les communautés durant l'apartheid puis suit les balbutiements de la démocratie dans son pays avec un regard d'une acuité sans pareille.



L'exposition s'articule en deux parties: les portraits et les structures ou le territoire de son pays. Alors qu'il a longtemps utilisé la couleur pour ses reportages internationaux, il explique pourquoi il est revenu au noir et blanc pour son travail personnel sur l'Afrique du Sud.



« Je suis revenu au noir et blanc pour deux raisons : principalement, parce que, franchement, tout allait de travers, on revenait en arrière, on détruisait notre société. Et pour moi, le noir et blanc traduit mieux la colère. Et puis, je suis aussi revenu au noir et blanc, parce que cela me plaît. »



Une colère que David Goldblatt traduit en images, mais également en textes accompagnant ses photos. Ainsi le visiteur mis face à une réalité crue, mais sans aucun jugement, entre dans une histoire très complexe.