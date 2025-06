Mort de l'ancien président de la Zambie Edgar Lungu à 68 ans

M. Lungu était hospitalisé pour un traitement spécialisé dans une clinique de Pretoria, a indiqué son parti politique, le Front patriotique, dans un communiqué.



"Mon père était sous surveillance médicale ces dernières semaines", a confirmé sa fille Tasila Lungu-Mwansa dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.



"Son état a été géré dans la dignité et l'intimité", a-t-elle ajouté, sans préciser la cause exacte de son décès.



M. Lungu souffrait d'achalasie récurrente, une affection neurologique de l'œsophage, pour laquelle il avait été soigné en Afrique du Sud.



Militaire de formation et avocat, il avait quitté en 2021 la présidence de ce pays d'Afrique australe riche en cuivre, après la victoire écrasante aux élections du vétéran de l'opposition Hakainde Hichilema, l'actuel président.



Edgar Lungu a notamment été accusé de s'être perdu dans de lourds projets d'infrastructures et d'avoir surendetté la Zambie auprès de la Chine (à hauteur de 4,1 milliards de dollars), son principal bailleur de fonds, qui construit aéroports, routes, écoles, usines et même postes de police dans ce pays.



M. Lungu avait déclaré envisager de se présenter à nouveau aux élections de 2026.



Il était arrivé au pouvoir en 2015, après le décès de son prédécesseur Michael Sata, et se décrivait comme un "Zambien ordinaire aux origines modestes".



