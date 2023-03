Le plan fou de Dortmund pour garder Jude Bellingham, les incroyables pistes du Barça pour le mercato

Dortmund fait le forcing pour Bellingham

Il sera l’une des attractions de ce mercato d’été. Jude Bellingham, aujourd’hui évalué comme étant le joueur le plus cher de la planète par le CIES, ne devrait pas s’éterniser au Borussia Dortmund. Si le Real Madrid et Liverpool n’ont jamais caché leur ambition de recruter l’Anglais, Manchester City lorgne également le dossier.



Les Citizens seraient les plus à même de satisfaire les exigences de Bellingham, d’autant que sa famille souhaiterait le voir retourner au pays, 3 ans après son départ de Birmingham. Mais le BVB ne lâche rien. Dortmund compte sur une qualification en quart de finale de Ligue des Champions pour conserver Jude Bellingham.



Sur son site, le média allemand Bild explique que la prime de 10,6 millions d’euros pour une qualification au prochain tour permettrait de payer une éventuelle augmentation salariale pour le joueur. Toujours selon le média, le BvB n’a pas abandonné l’idée de prolonger son crack. En interne, on estime même que c’est du 50-50.



Le Barça veut piller Manchester City

Comme l’été dernier, le Barça risque de se montrer très actif. Et vous l’aurez reconnu sur la Une du Mundo Deportivo, c’est le Français Aymeric Laporte qui est dans le viseur.



Comme l’écrit le journal espagnol, Laporte se met à portée du club catalan. Comme on vous l’a révélé sur notre site, le défenseur de Manchester City, lassé par son rôle de remplaçant, a ouvert la porte à un départ. Évidemment, ce n’est pas le seul joueur que le Barça vise du côté des Skyblues.



Le rêve Bernardo Silva est toujours bien présent, tout comme l’opportunité Ilkai Gundogan, qui, on le rappelle, sera libre cet été. Autre joueur dans cette situation, c’est Marco Asensio du Real Madrid. Plusieurs écuries comme l’AC Milan, Arsenal ou encore le PSG ont montré un intérêt pour l’Espagnol.



Mais Sport explique dans ses pages intérieures que le joueur de 27 ans a ouvert la porte à des discussions ! Ce dernier serait donc prêt à trahir la Casa Blanca pour l’ennemi.



Le média espagnol précise toutefois qu’aucune des deux parties n’a fait un pas en avant. La raison principale ? Le club catalan ne veut pas s’immiscer tant que l’avenir madrilène d’Asensio ne sera pas réglé.



La planète foot sous le choc pour Neymar

Fin de saison de Neymar avec le PSG ! Pour le journal L’Équipe, ce n’est plus l’histoire sans fin, mais la blessure sans fin pour le Brésilien.



Touché à la cheville contre Lille le 19 février dernier, le numéro 10 parisien devait être absent pour quelques semaines.

Finalement, le couperet est tombé, Neymar va passer sur le billard.



Dans un communiqué officiel, le club parisien a expliqué qu’une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive, est recommandée. Un délai de 3 à 4 mois est prévu. Neymar opéré, son avenir en question, écrit Le Parisien ce mardi matin.



Sa nouvelle blessure a vivement fait réagir la planète foot. En Espagne, le journal Sport a une pensée pour lui. Neymar au bloc opératoire et fin de saison, lance le quotidien espagnol.



Au Brésil, c’est le journal Extra qui accorde un encart à cette terrible nouvelle.

Sur ces réseaux sociaux, le principal intéressé est sorti du silence et a lâché un message à ses fans : «je reviendrai plus fort». Une fois de plus, le PSG devra faire sans sa star brésilienne pour un 8ème de finale retour de Ligue des Champions.



Dans ses pages intérieures, le quotidien L’Équipe révèle une bombe en expliquant que toutes ces blessures auraient pu être évitées. Lors du passage de la traditionnelle visite médicale à son arrivée, cette dernière avait révélé que son pied droit était en mauvais état.