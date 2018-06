Le plus jeune, le plus grand, le plus lourd… Les records des 736 joueurs de la Coupe du monde

Le joueur le plus vieux



Un record s’apprête à tomber. Celui du joueur le plus vieux de l’histoire de la Coupe du monde. Comme attendu, Essam El Hadary a été retenu parmi les 23 Egyptiens convoqués pour le Mondial en Russie et le gardien titulaire des Pharaons, à 45 ans, effacera donc son confrère colombien Faryd Mondragon, qui avait participé à la Coupe du monde au Brésil à 43 ans.



Le joueur le plus jeune



Malgré ses 19 ans, Kylian Mbappé ne sera pas le plus jeune joueur à participer à la Coupe du monde en Russie. Le record de précocité est en effet à mettre au crédit de l’Australien Daniel Arzani, plus jeune de quinze jours. A l’inverse de l’international tricolore, le joueur de Melbourne City, débarqué en Australie à 7 ans en provenance d’Iran, devrait se contenter d’un rôle de suppléant.



Le joueur le plus grand



Ils ne sont que deux à émarger à deux mètres ou plus parmi les 736 joueurs qui disputeront la Coupe du monde en Russie: Jannik Vestergaard, le colossal défenseur danois, et Lovre Kalinic, 2m01 sous la toise, qui officie dans l’ombre de Danijel Subasic, le gardien titulaire de la Croatie.



Le joueur le plus petit



Annoncé à 1m69 il y a quatre ans lors de la Coupe du monde au Brésil, Xherdan Shaqiri aurait perdu quatre centimètres en depuis 2014... De quoi en faire selon la Fifa le joueur le plus petit de ce Mondial en Russie. Sinon, Javier Aquino émarge, lui, à 1m66 tandis que N’Golo Kanté est le plus petit joueur des Bleus du haut de son 1m68.



Le joueur le plus lourd



Pas moins de quatre joueurs se partagent la palme du joueur le plus lourd de la Coupe du monde 2018: les Anglais Harry Kane et Harry Maguire, le Saoudien Almuaiouf Abdullah et le Danois Jannik Vestergaard, tous à 98kg. A noter que le gardien de l’Arabie Saoudite n’émarge pourtant qu’à 1m78.



Le joueur le plus léger



De l’autre côté de la balance, ils sont trois joueurs à émarger à seulement 59kg: : le Japonais Takashi Inui, le Mexicain Javier Aquino et le Marocain Mbark Boussoufa. De quoi mériter l’oscar du joueur le plus léger.





