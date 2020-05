Le point au Gabon après deux mois de lutte contre le coronavirus

Selon le bilan publié à l’occasion de cette conférence, en deux mois, le Gabon a réalisé 5 530 tests de dépistage du coronavirus. 863 se sont révélés positifs. 137 guérisons ont été enregistrées contre neuf décès pour l'instant.



Les asymptomatiques plus hospitalisés



Environ 71 % des cas détectés dans le pays sont asymptomatiques. Pour éviter la saturation des hôpitaux, tous les cas positifs ne seront plus systématiquement hospitalisés, explique Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie de coronavirus : « Nous commençons à avoir une saturation des lits, par des porteurs sains du Covid-19, alors que ces personnes peuvent être suivies à domicile en mettant à leur disposition un kit sanitaire qui leur permet de ne pas contaminer leur voisinage immédiat ».



En deux mois, le Gabon a installé à Libreville trois nouveaux laboratoires Covid-19. Il y en a cinq au total dans le pays. L’objectif est de réaliser 5 000 à 10 000 tests par jour. « Le choix des dépistages massifs permet de limiter le nombre de malades qui s’ignorent et donc la propagation du virus », a expliqué le professeur Romain Tchoua, spécialiste de la médecine des catastrophes.