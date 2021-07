Le premier adjoint au maire de Colobane-Fass-Gueule Tapée jugé pour « escroquerie »

Babacar Diop, premier adjoint au maire de Colobane-Fass-Gueule Tapée (Dakar), sera fixé sur son sort le 18 juillet prochain. Poursuivi pour "escroquerie" présumée, il a été jugé le 12 juin dernier. Le mis en cause est accusé de s’être allié à Idrissa Sall, secrétaire général des marchands ambulants de Colobane, pour gruger des commerçants ambulants à hauteur de 26,5 millions F Cfa.



Le journal Libération qui a visité le Procès-verbal (Pv) de la Section de recherche (Sr) qui a mis fin aux agissements des mis en cause, révèle que Babacar Diop, a usé de son statut d’adjoint au maire pour mettre sur pied, un projet de construction et de distribution de cantines.



En complicité avec le secrétaire général des marchands ambulants de Colobane, Idrissa Sall, M. Diop n’a produit aucun acte pouvant attester que les personnes des mains desquelles il a reçu de l’argent disposent valablement de cantines au sein du marché.



« De simples décharges écrites à main levée et ne comportant aucun timbre ou sceau de la marie ont été fournies aux souscripteurs avec sa signature et celle d’Idrissa Sall », rapporte le journal.



Interrogé sur les accusations, Babacar Diop a reconnu avoir reçu la somme de 26,5 millions de F Cfa. Le responsable socialiste évoque, cependant, un « cabale politique ».



Selon lui, depuis qu’il a déclaré sa candidature pour la mairie, il est dans le viseur du maire et de ses partisans. « Je reconnais avoir reçu cette somme. La distribution se passait normalement. Ensuite, ce sont les partisans du maire Ousmane Ndoye qui ont incité les commerçants à envahir les cantines (…) parce que j’ai déclaré ma candidature pour la mairie, depuis lors, le maire me traite comme un adversaire ».



Le maire de Colobane-Fass-Gueule Tapée, Ousmane Ndoye, dit être surpris en apprenant les faits et dégage toute responsabilité de la marie, précise la même source.