Le président de Rennes pousse un coup de gueule après la 3e blessure d'Ismaila Sarr : "Trop c'est trop..."

C'est la troisième fois qu'Ismaila Sarr se blesse sur un tacle rageur d'un joueur adverse, en Ligue 1 cette saison. Après sa blessure occasionnée par un tacle assassin du joueur stéphanois Théophile Catherine, qui l'avait éloigné des terrains pendant près de 3 mois, et celle contre le Psg suite à un tacle par derrière de Kylian Mbappé, en demi finae de Coupe de France, le jeune international sénégalais a encore été victime d'un tacle irrégulier de la part d'un joueur caennais, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.



Cette situation a fait sortir le président Olivier Letang du Stade Rennais de ses gonds. Selon lui, les dirigeants de la Ligue doivent trouver des solutions pour protéger les joueurs comme Ismaila Sarr.

"Ismaïla est sorti sur blessure suite à des grosses fautes pour ne pas dire plus pour la 3ème fois de la saison ! La première fois à St-Etienne, le joueur qui a fait la faute alors que le ballon n’était pas jouable n’a pas été suspendu. Ismaïla a été arrêté trois mois. Il revient après cette longue indisponibilité et contre Paris, il subit encore des fautes dont celle qui vaut un carton rouge. Cela aurait pu être très grave quand vous revoyez les images. Et ce soir encore, faute grossière. Ismaïla sort et le joueur qui fait faute ne reçoit qu’un carton jaune. Trop c’est trop, il faut donc protéger l’intégrité physique de ce type de joueur créatif et pas seulement « Isma », tous les joueurs offensifs. Il faut absolument les protéger et aujourd’hui ce n’est pas le cas et c’est inacceptable !", a-t-il déclaré sur le site internet du Stade Rennais.



avant lui, le chroniqueur de la chaîne Canal+ Pierre Ménès avait fait une sortie pour s'offusquer du traitement réservé à Ismaila Sarr par les défenseurs de Ligue 1.