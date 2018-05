Le président de l'ASRED finalement placé en garde à vue

Le président de l'Association pour le soutien et la Réinsertion sociale des détenus (Asred) a été arrêté ce mardi par les éléments de la Section de recherches, chez lui à Rufisque.



L'arrestation de Ibrahima Sall pourrait être liée aux mouvements de grève de la faim des détenus recensés ces derniers jours dans les Maisons d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès, Diourbel et au Camp pénal de Liberté 6.



D'après les dernières informations reçues, Ibrahima Fall a été placé en garde à vue. Pour l'heure on ne lui a pas encore notifié les charges qui pèsent sur lui. Les enquêteurs attendent l'arrivée demain mercredi de son avocat.