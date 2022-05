Le président de la FFF déclare que Zidane pourrait choisir le PSG

Dans l'Equipe, Noël Le Graët a parlé du poste de Didier Deschamps, qui n'a pas été encore prolongé à la tête des Bleus et ne le sera pas avant le Mondial. Le nom de Zinedine Zidane circule régulièrement pour lui succéder.



« Il faut faite attention à ce que l'on dit. Zidane a montré à Madrid qu'il avait des qualités que l'on imaginait à peine. Dans l'esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n'est pas mon objectif, insiste le président de la FFF. On verra. Si Didier Deschamps et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options. Je ne suis pas en train de me dire: 'Pourvu que Didier me dise non et que j'aille voir Zidane'. Vous me voyez dire aujourd'hui: 'C'est Zidane qui va remplacer Deschamps?' On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde »