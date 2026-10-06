Le président du Bénin Romuald Wadagni reçu à Paris par son homologue français Emmanuel Macron

Le président béninois a été reçu ce lundi matin à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il s'agit de la première visite officielle de Romuald Wadagni en France depuis son investiture, le 24 mai dernier. Les deux chefs d’État se connaissent bien : ils se sont rencontrés à plusieurs reprises lorsque Romuald Wadagni était ministre de l'Économie et des finances de son prédécesseur, Patrice Talon.



Au cœur des échanges, la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'énergie, de la formation professionnelle, de la sécurité et de la culture.



Comme à chaque déplacement depuis l'arrivée de Romuald Wadagni, rien n'a filtré sur cette visite, avec un silence radio à la présidence béninoise.



Paris n'est pas la première étape à l'étranger du président du Bénin. Il s'est déjà rendu dans plusieurs capitales africaines, dont celles des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), et à Bruxelles au siège de l'Union européenne.



Restitution de biens culturels

Les deux pays feront le point sur leur coopération. Selon les informations de RFI, le Bénin réclame la restitution de 35 nouveaux biens culturels, issus pour la plupart des royaumes du Dahomey et de Porto-Novo, et conservés aux musées du Louvre ou du Quai Branly, à Paris. Parmi eux, le siège du roi Toffa de Porto-Novo et la statue du Dieu des forgerons.



Côté sécurité, la France forme des pilotes d'hélicoptères et d'avions de reconnaissance, ainsi que les commandos et forces spéciales béninoises engagés contre le terrorisme dans le nord du pays. Mais il n’y a pas pas de soldats français au sol, assurent les deux pays. Le Niger affirme le contraire et garde sa frontière fermée. Ce partenariat vaut au Bénin des relations tendues avec Niamey et Ouagadougou.



Un autre dossier pourrait être évoqué : la nomination d’un nouvel ambassadeur du Bénin à Paris. Le poste est vacant depuis que Corinne Brunet est devenue la ministre béninoise des Affaires étrangères.