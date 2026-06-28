« Le président est aujourd'hui attaqué par des personnes appartenant à son parti d'origine », dénonce Aminata Touré

L'ancienne Première ministre Aminata Touré a dénoncé, ce dimanche 28 juin 2026 devant la presse, une campagne permanente de dénigrement visant le président de la République. Selon la coordinatrice de la coalition Diomaye Président, les critiques les plus virulentes proviennent paradoxalement de responsables et de militants issus du propre camp politique du chef de l'État.



« Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que le président de la République est attaqué, critiqué et parfois même insulté à longueur de journée par des personnes appartenant à son parti d'origine ou à son environnement politique », a affirmé l'ancienne cheffe du gouvernement. Pour elle, cette attitude traduit une rupture avec la dynamique de l'élection présidentielle de 2024. Elle rappelle que « les Sénégalais ont voté pour un projet collectif porté par une équipe » et non pour des « règlements de comptes permanents ».



Aminata Touré estime que ces rivalités internes détournent l'énergie politique des véritables priorités nationales. « Pendant que les citoyens s'inquiètent du coût de la vie, de l'emploi des jeunes, de l'agriculture ou encore des inondations, certains préfèrent consacrer leur énergie à des batailles politiques qui ne servent pas l'intérêt général », a-t-elle regretté. Rappelant que Bassirou Diomaye Faye est le dépositaire de la légitimité populaire, elle a invité les acteurs politiques à faire la différence entre la critique démocratique et les « attaques systématiques contre l'institution présidentielle », tout en appelant au dialogue et à la responsabilité.