Le procès des rappeurs Simon, Kilifeu et Thier renvoyé au 4 janvier 2024

Les rappeurs et activistes Simon Kouka, Kilifeu et Thier vont devoir prendre leur mal en patience. Leur procès initialement prévu jeudi 7 décembre, a été renvoyé au 4 janvier 2024.



Arrêtés en 2022 puis remis en liberté, ces activistes sont impliqués dans une affaire de faux passeports diplomatiques.



À rappeler que les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, corruption, complicité de corruption, tentative de faux et usage de faux dans un document administratif, complicité de trafic de migrants.