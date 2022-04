Le programme ‘’Badienou gokh’’ regroupe plus de 8 600 femmes volontaires (ministre)

Le gouvernement du Sénégal a lancé le programme ‘’Badienou gokh’’ en 2010 dans 14 régions du pays. Reposant sur la figure hautement respectée de la bajen (« marraine » en wolof), qui fait figure de conseillère, ce programme regroupe plus de 8 600 femmes volontaires qui jouent le rôle de médiatrices entre les structures de santé publiques et les communautés locales, a fait savoir la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall.



Elle s’exprimait ce jeudi au lancement à Dakar du quatrième rapport du programme volontaire des Nations unies sur l’état du volontariat dans le monde en 2022 sous le thème: « Créer des sociétés égales et inclusives ».



« C'est un plaisir pour moi de participer avec vous au lancement du 4eme rapport sur l'état du volontariat dans le monde sur le thème: Créer des sociétés égales et inclusives. Face aux défis posés par la pandémie de la COVID-19, le changement climatique et les instabilités régionales, les Etats Membres et le système des Nations Unies s'efforcent de tirer parti du volontariat comme moyen de promouvoir une approche inclusive et collaborative pour la mise en œuvre des ODD d'ici 2030 », a dit la ministre.



Selon elle, « en tant que tel, ce rapport est pertinent, car il examine l'importance des relations de confiance entre les volontaires et les gouvernements pour accélérer les efforts de paix et de développement ».



« Les exemples de volontariat formel et informel sont multiples et nombreux dans notre région. Je ne vous citerai donc les exemples que le rapport met en exergue qui méritent notre attention: Au Burkina Faso, le Programme National du Volontariat a mobilisé plus de 48,000 volontaires nationaux depuis 2008, la majorité étant des jeunes et des femmes », a cité Néné Fatoumata Tall.



Evoquant le rôle des volontaires, elle a soutenu qu’ils soutiennent plusieurs domaines prioritaires clés, parmi lesquels « la santé, la décentralisation et l'éducation. Et dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation du COVID-19 en 2020, 14,172 volontaires ont fourni des services à plus de 7 millions de personnes ».



Outre les volontaires nationaux mobilisés par le PNVB, certaines autres initiatives de volontariat ont été mises en œuvre dans les 13 régions du pays, parmi lesquelles le programme des auxiliaires de sécurité volontaires (VADS) qui, depuis 2013, a mobilisé plus de 10 000 volontaires, dont 35 % de femmes, selon elle.



Toujours comme exemple de volontariat, elle cité la Brigade verte qui compte plus de 3 000 femmes volontaires qui, au cours des 22 dernières années, et ont contribué à améliorer l'assainissement urbain et à assurer un environnement de vie sain.



« Dans notre pays hôte ici au Sénégal, le modèle de relation entre les volontaires et l’État, le programme Bajenu Gox a permis au système de santé national de bénéficier et de tirer parti des informations, de l’expertise, des pratiques et des réseaux de ces femmes cheffes de file traditionnelles », a rappelé la ministre de la Jeunesse.



A l’en croire, « tous ces exemples et bien d’autres illustrent le caractère mobilisateur et structurant du volontariat que le rapport met clairement en évidence. » Je tiens à vous rassurer de mon engagement personnel à soutenir cette dynamique de promotion des volontaires et du volontariat pour que leurs actions soient de plus en plus reconnues et honorées. J'invite le Gouvernement et tous les acteurs humanitaires, de paix et de développement de la région à davantage promouvoir et soutenir le volontariat, mais surtout à apprécier la contribution inestimable des volontaires à la progression vers la construction d'un monde meilleur », a-t-elle plaidé.