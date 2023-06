Le projet Akon City a été une "déception", regrette l'ancien ministre du Tourisme Alioune Sarr

L'ancien ministre du Tourisme, Alioune Sarr a exprimé sa déception sur le fameux projet Akon City, une ville qui était censée, à l'horizon 2023, transformer le village de Mbodiène, à quelque 90 km au sud de Dakar, en un Dubaï sahélien.



« Oui, c’est vrai que pour le projet Akon city, cela a été une déception. J’en ai même déjà parlé à Dioum (Mbacké Dioum, proche de l’artiste sénégalo-américain) en lui disant que s’il ne respecte pas les délais prévus, c’est toujours une déception. N’oublions pas que lorsque Akon a lancé ce projet, le président de la République l’a reçu et a donné des instructions. À l’époque, j’y avais travaillé avec Mahammed Dionne (l’ancien Premier ministre), l’Apix, la Sapco et tous les acteurs, pour que, justement, on leur octroie 50 ha et qu’on réalise le projet sur trois ans. Il avait donné plusieurs explications sur le projet et il y a eu des échanges de courriers entre Akon et la Sapco sur ce dossier. Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas, car je pense que si un fils du Sénégal, Alioune Thiam, veut investir dans le secteur hôtelier, l’Etat doit lui apporter son soutien et l’accompagner », a déclaré Alioune Sarr.



Pour l’ancien ministre du Tourisme : « Si Alioune Thiam alias (Akon) a des difficultés financières avec ses partenaires, cela n’est pas bon pour sa crédibilité et pour la destination Sénégal. Je rappelle aussi que si l’Etat vous cède des terres, et qu’il vous dise par exemple qu’on vous donne un délai de 3 ans, si au bout de ces trois ans vous ne réalisez rien, l’Etat récupère ses terres. Je ne suis plus dans le gouvernement, mais je pense que la Sapco est en train de faire son travail dans ce dossier ».



Largement connu pour sa série de tubes, Akon, qui est né aux États-Unis mais a en partie grandi au Sénégal, a annoncé en 2018 ce projet ambitieux censé représenter l'avenir de la société africaine.



Une ville d'une valeur de 6 milliards de dollars (3 billions 700 milliards 128 millions FCFA ) avec des gratte-ciel aux courbes audacieuses. Elle devait fonctionner avec la deuxième initiative - une toute nouvelle crypto-monnaie appelée Akoin.



Mais plusieurs années après, les deux projets ont connu des difficultés et des retards et le site où la ville doit être construite reste un terrain vierge.