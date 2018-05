Le projet "Femmes occupez le médias" mise sur les Réseaux sociaux pour éliminer les préjugés liés au genre

L'Observatoire Femmes et Médias, en collaboration avec l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest (Ipao) a réuni les membres des pages les plus influentes sur les Réseaux sociaux qui traitent des questions féminines mettent sur la table des sujets aussi sensibles, experts des droits humains et Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) pour discuter de la production des alertes dans les médias, sur les contenus liés aux droits de la femme. Les panélistes ont tous souligné l'importance des Réseaux sociaux dans la lutte contre la stigmatisation ou encore la banalisation de certaines violences faites aux femmes. L'affaire Songué Diouf s'est également invitée dans les débats entre le public composé pour la plupart d'étudiants du Cesti (Centre des sciences et techniques de l'information) et d'autres acteurs de défense des droits de la Femme. Regardez la communication de synthèse de la modératrice du jour !!!