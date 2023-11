Le rappeur A$AP Rocky sera jugé pour avoir tiré sur un ancien ami

Le chanteur de 35 ans, qui a deux enfants avec Rihanna, est poursuivi pour agression avec une arme semi-automatique. De son vrai nom Rakim Mayers, il plaide non-coupable dans cette affaire, qui remonte à novembre 2021.Il est accusé d'avoir pointé une arme de poing sur un autre artiste hip-hop et ancien ami, Terell Ephron, au cours d'une discussion animée, puis d'avoir tiré deux fois en direction d'Ephron lors d'une seconde confrontation. Les deux affrontements ont eu lieu le 6 novembre 2021.Selon les procureurs, Ephron a été légèrement blessé lors de la fusillade. Il avait fondé avec Rocky le collectif de hip-hop duquel il tient son surnom.Le rappeur a été arrêté cinq mois plus tard, en avril 2022, alors qu'il arrivait à l'aéroport international de Los Angeles sur un vol en provenance de la Barbade. Il a été inculpé en août de la même année.Le juge M.L. Villar de la Cour supérieure de Los Angeles a décidé lundi que les procureurs disposaient de suffisamment de preuves pour engager un procès sur les deux chefs d'accusation d'agression, y compris les allégations selon lesquelles Rocky avait personnellement utilisé une arme à feu lors des incidents en question, selon un porte-parole du bureau du procureur du district.A$AP Rocky, qui reste libre sous caution, a plaidé non-coupable dans cette affaire. Son avocat, Joe Tacopina, a fait valoir devant le tribunal que les procureurs n'avaient pas présenté de preuves suffisantes qu'une fusillade avait même eu lieu, en s'appuyant sur diverses vidéos de surveillance et sur des témoignages que la défense a qualifiés de non-concluants, a rapporté le Los Angeles City News Service (CNS) dans son compte-rendu de la procédure.