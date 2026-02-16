Liga : Le Barça s'incline 2-1 face à Gérone et cède sa place de leader au Real Madrid

Le Barça s'est fait surprendre ce lundi à Gérone. Les Catalans avaient le contrôle du match en première période et pensaient avoir fait la différence avec l'ouverture du score de Pau Cubarsi (59e), mais les locaux ont renversé le match grâce à Thomar Lemar (62e) puis Fran Beltran (2-1, 86e) pour s'offrir une belle victoire et remonter au 12e rang.



Barcelone laisse 2 points d'avance au Real Madrid.