Liga : Le Barça s'incline 2-1 face à Gérone et cède sa place de leader au Real Madrid



Le Barça s'est fait surprendre ce lundi à Gérone. Les Catalans avaient le contrôle du match en première période et pensaient avoir fait la différence avec l'ouverture du score de Pau Cubarsi (59e), mais les locaux ont renversé le match grâce à Thomar Lemar (62e) puis Fran Beltran (2-1, 86e) pour s'offrir une belle victoire et remonter au 12e rang.

Barcelone laisse 2 points d'avance au Real Madrid.
Moussa Ndongo

Lundi 16 Février 2026 - 23:10


