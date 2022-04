Le retournement de situation dans le dossier Ousmane Dembélé enflamme l'Espagne, Naples fixe un prix exorbitant pour Victor Osimhen

Le Barça veut convaincre Dembélé de prolonger



En Espagne, il y a enfin du neuf dans le dossier Ousmane Dembélé ! En fin de contrat à la fin de la saison, le FC Barcelone tente le tout pour le tout pour conserver le Français. Et comme l'annonce Sport sur sa Une, il y a eu un «sommet pour Dembélé» au Maroc. «Mateu Alemany s'est réuni au Maroc avec son agent, Moussa Sissoko, pour activer sa prolongation. La continuité du Français pourrait compliquer le futur d'Adama Traoré au Barça et le transfert de Raphinha.» Même chose en couverture de Mundo Deportivo qui évoque cette «rencontre au sommet», qui pourrait bien aboutir cette fois. «Le joueur se sent plus à l'aise avec Xavi et les contacts reprennent, bien que le Barça maintienne sa dernière offre de renouvellement.» Bref, Dembélé va avoir le choix et se laisse toutes les possibilités concernant son avenir.





Naples fixe le prix de Victor Osimhen



Il y aura du mouvement également au Napoli où Victor Osimhen est ardemment courtisé par les plus grands clubs d'Europe. D'après le Corriere dello Sport, le club du Vésuve a déjà fixé le prix de l'attaquant nigérian. Il faudra débourser 120 M€ pour s'attacher ses services ! Manchester United et Arsenal, les principaux prétendants, sont prévenus, il faudra sortir le chéquier pour l'ancien Lillois.



La Juve veut du lourd



La Juventus veut frapper fort sur le mercato l'été prochain. Tuttosport annonce sur sa Une qu'après avoir recruté Dusan Vlahovic, la Vieille Dame veut s'attaquer à Nicolò Zaniolo, de la Roma, pour venir en aide au Serbe sur le front de l'attaque. L'impératif est de trouver un homme apte à activer ses talents. Nedved s'est même exprimé sur le mercato : «Nous avons des idées claires. Le joueur de la Roma et un arrière gauche sont les priorités.» Pour La Gazzetta dello Sport, «Allegri dit au revoir au Scudetto et se jette sur le mercato» : «Zaniolo et Di Maria pour un nouveau départ avec Max. Les idées de la Juve à la recherche de stars pour aider Vlahovic en attaque.» Bref, les Bianconeri veulent du lourd l'été prochain et sont prêts à s'en donner les moyens.