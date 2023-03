Le roi Mohamed VI à Dakar : une nouvelle date annoncée

Le roi Mouhamed VI, annoncé plusieurs fois dans la capitale sénégalaise sera à Dakar ce vendredi. Du moins c'est ce que avancent nos confrères du journal Les Échos.



Cette visite a connu plus d’un report. Le dernier était dû à une "petite" maladie de Mohamed VI: "grippe", selon les médias marocains.



Les deux personnalités discuteront du développement des relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal. Elles auront à présider la signature de nombreux accords couvrant divers domaines de coopération entre les deux pays. Il sera également procédé à l’inauguration de deux projets financés par le Maroc: il s’agit du village de pêcheurs de Dakhla et d’un centre de formation professionnelle à Diamniadio.