Le siège des Nations unies à New York, un lieu «espionné par tous les pays»

Des hélicoptères qui font du rase-motte, voire circulent à mi-hauteur des buildings, des bateaux des garde-côtes qui longent l’East River, des milliers de policiers du NYPD mais aussi des soldats du United States Marshals Service (USMS), des snipers sur les toits, des hommes du renseignement américain, des dizaines de rues autour de la First Avenue bloquées... le quartier général des Nations unies ne pourrait être mieux protégé en ces temps d’Assemblée générale annuelle. Protégé contre d’éventuelles attaques terroristes ou des manifestations d’ampleur. Peut-être moins contre l’espionnage…



Depuis le début de la construction de la Maison de verre, il y a tout juste 70 ans (le bâtiment est inauguré en 1951) sur un site jusqu’alors formé d’abattoirs, d’installations industrielles et de docks, les fantasmes les plus fous circulent sur ce sujet au sein du gigantesque complexe de Turtle Bay, à Manhattan. Comment ne pas y penser lorsque l’on sait que les chefs d’État de la planète s’y retrouvent pour décider de la marche du monde. Certains racontent que des micros auraient été placés dans les murs dès sa construction, que des bruits étranges surgissent dans les téléphones de journalistes et de diplomates lorsqu’ils sont en conversation et qu’il est préférable, pour ne pas être espionné, de parler face-à-face ou à l’extérieur des trois principaux bâtiments : le secrétariat (une tour de 39 étages), l’Assemblée générale et la bibliothèque Dag-Hammarskjöld.



Bien que l’ONU affirme que les activités d'espionnage en son sein sont illégales en vertu d'un certain nombre de traités internationaux, dont la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies, l'accord de 1947 entre les Nations unies et les États-Unis, ou encore la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, une chose est sûre : le lieu est régulièrement décrit par les diplomates qui le côtoient comme un « nid d’espions », selon l’expression du transfuge russe Sergei Tretyakov.



Un espionnage plus que prévisible…

Si les rumeurs vont bon train, certaines se sont révélées vraies. « Roosevelt, puis Truman, voulaient installer le siège de l'ONU aux États-Unis, pensant que cela engagerait le peuple américain et encouragerait ainsi le Sénat à ratifier la charte des Nations unies. Mais une fois que les autres États membres de l'ONU ont accepté, les États-Unis ont réalisé que des gens de l’Est communiste allaient arriver sur le sol américain et qu’il y aurait des espions parmi eux », raconte Loraine Sievers, qui fut membre du personnel de l'ONU pendant près de quarante ans, et a travaillé dans trois départements avant de devenir cheffe du service du secrétariat du Conseil de sécurité.



« Les Américains s’inquiétaient beaucoup à l’époque, ils savaient que c’était facile de faire passer des documents par exemple, en toute discrétion, au sein de la Maison de verre. Alors déjà, ils demandaient à certains de leurs citoyens de "travailler pour eux" et de "regarder ce que faisaient les gens". » Loraine Sievers explique aussi l’aubaine que représentait, à cette époque pour les Soviétiques, un siège des Nations unies situé aux États-Unis, pour recueillir des informations sur « l’Ouest ». Une aubaine, mais aussi une source d'inquiétudes : les défections sont alors nombreuses, et la crainte de voir certains agents être « retournés » par les Américains était réelle, et fondée.