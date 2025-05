Niger: deux jours après l'attaque d'Eknewane, l’état-major des forces armées nigériennes compte ses morts

Suite à l’attaque jihadiste contre une position des forces nigériennes à Eknewane, au nord-ouest de Tillia (région de Tahoua), la zone de défense numéro 4 a enterré lundi ses soldats décédés.

Après le salut aux morts, le chef d’état-major des forces armées s’est rendu à Tillia, plus au nord, pour soutenir le moral des troupes.



Les ratissages engagés depuis 48 heures ont permis de retrouver d’autres corps sans vie. Ce qui porte, selon des sources sécuritaires, le nombre de soldats tués dimanche à 58.



Ces éléments du BRS sont un corps d’élite de l’armée formé par des forces spéciales allemandes à Tillia. La vallée d’Eknewane est depuis 10 ans le fief des jihadistes de l’EIGS, qui contrôle cette zone de part et d’autre des frontières nigérienne et malienne. Ce sont eux qui sont responsables des enlèvements récents à Agadez, dans le nord du pays, des deux ressortissantes européennes Eva Gretzmacher et Claudia Abbt.



Ce n’est pas la première fois qu'Eknewane subit une attaque. En septembre 2024, la même position avait été prise pour cible : 38 soldats avaient été tués au combat.