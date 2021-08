Le sit in de « And Guesseum » prévu ce mercredi devant l’Institut Pasteur de Dakar reporté

L’Alliance des syndicats autonomes de la Santé (ASAS)/ "And Guesseum" sursoit à son sit on prévu ce mercredi, 11 août, devant l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) jusqu’à une date ultérieure.



Dans un communiqué rendu public mardi, Mballo Dia Thiam et ses camarades informent du report de leur sit-in qu’ils avaient prévu ce mercredi.



Abordant la pandémie du coronavirus qui continue à faire des victimes, 19 décès enregistrés dans les dernières 24 heures, les syndicalistes demandent aux autorités sanitaires de rendre « le masque obligatoire ».



Sur la même lancée, ils ont apprécié la ruée « tardive » des populations vers les vaccins, plus d’un million de personnes vaccinées depuis le début de la pandémie. Tout en demandant de miser sur « les gestes barrières ».



« Malgré le record appréciable d’un million encore discutable de vaccinés après six mois d’exercice, très loin du compte, pour une cible primaire estimée à 9 millions à revoir à la hausse, on doit miser davantage sur les gestes barrières avec plus de rigueur et de vigueur, et demander au chef de l’État ( Macky Sall ) de rendre gratuits les masques, en plus de l’obligation de son port », or proposé les syndicalistes.