Le stade Demba Diop opérationnel dans quinze mois

Le stade Demba Diop sera opérationnel dans quinze mois. C’est le directeur des associations membres de la FIFA et responsable du programme Forward qui donne l’information.



« On a visité le stade Demba Diop. Ce chantier fait partie des projets financés par Fédération sénégalaise de football et co-financé par le programme Forward. S’il plaît à Dieu, dans quinze mois on aura un Demba Diop de nouveau opérationnel », a confié dans « Stades » Jean-Marie Kenny, lors d’une visite du chantier.



S’agissant de Demba Diop, le directeur des associations membres de la FIFA constate qu’il y a une « petite difficulté liée à la canalisation d’eau. Maintenant, les nouvelles que j’ai eues ce matin sont plutôt rassurantes. L’autre fait qui me rassure est que l’équipe chargée de l’ouvrage et la (FSF) se parlent au quotidien. La FIFA a versé 3 millions de dollars (2,5 milliards de Fcfa) sur ce projet. Donc, assurez-vous que tout se déroule bien».



Selon Jean-Marie Kenny, le stade Demba Diop va passer de 14 000 à 20 000 places. « On a une première phase qui consiste à reprendre la tribune couverte et les deux virages. Et la deuxième phase consistera à reprendre la tribune découverte qui est du côté de la Bourguiba », a fait savoir le responsable du programme Forward de la FIFA.



La rénovation de Demba Diop est co-financée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) et la FIFA à travers le programme Forward pour un montant de 3 millions de dollars.