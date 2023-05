Le superbe jackpot que va toucher Manchester City, l’Espagne rend hommage à Sergio Busquets

Manchester pourrait remporter un énorme pactole à la fin de la saison, la presse espagnole rend hommage à une légende du Barça et l’Inter fait rêver l’Italie après sa victoire contre l’AC Milan, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



City en route pour braquer la banque



Ce jeudi, le club de Manchester City fait les gros titres en Angleterre. Les Skyblues font la Une du Sun, car ils sont toujours en course pour remporter un triplé historique, avec la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup.



Si les Citizens réussissent à gagner ces trois trophées, ils pourraient faire rentrer une énorme somme dans les caisses du club. The Sun a fait les calculs et nous livre le total. En tout, les Mancuniens pourraient gagner plus de 285 millions de livres, soit près de 330 M€ ! Avec ça, les hommes de Pep Guardiola pourraient s’offrir un mercato XXL cet été…



Busquets : «c’était un plaisir»



En Espagne, le départ de Sergio Busquets du FC Barcelone fait beaucoup de bruit. Le milieu de terrain de 34 ans, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, a décidé qu’il ne prolongerait pas avec le Barça. Il quitte son club formateur après plus de 700 matches sous ses couleurs.



Ce jeudi, Busquets fait la Une des journaux ibériques comme Sport, qui n’a qu’un seul mot pour décrire le joueur blaugrana : «unique».



L’international espagnol aux 143 sélections fait aussi la couverture de Mundo Deportivo. Le quotidien préfère mettre en avant les déclarations du joueur qui a annoncé ce départ : «le moment est venu». Le journal précise au passage que son avenir pourrait s’écrire en Arabie saoudite, ou du côté de l’Inter Miami.



Enfin, Busquets fait également les gros titres de L’Esportiu. Et pour le média catalan, «c’était un plaisir» de voir évoluer une telle légende sous les couleurs blaugrana.



Une Inter «splendide»



Du côté de l’Italie, c’est la victoire de l’Inter face à l’AC Milan (2-0), en demi-finale de la Ligue des Champions, qui fait la Une de toute la presse italienne. La Gazzetta dello Sport titre ainsi sur l’Inter qui s’envole et qui prend un bel avantage avant le match retour face au voisin et rival. «Ils ont dominé le derby en 11 minutes», ajoute le média transalpin.



Le Corriere dello sport fait également sa couverture sur la victoire de l’Inter, mais préfère tout de même saluer la victoire du coach, Simone Inzaghi. D’après le journal, il se dirige tout droit vers la finale à Istanbul, le 10 juin prochain. Pour le Corriere, l’Inter a été «splendide» avec des buts de Dzeko et Mkhitaryan qui ont coulé les Milanais.