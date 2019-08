Le surveillant général d'un lycée de Bignona retrouvé pendu dans sa chambre

Le surveillant général du lycée de Tenghory (Bignona), Yankhoba Badji, a été retrouvé pendu dans sa chambre, vendredi en fin soirée. Les premers témoins parlent d'un suicide pendant que son corps a été transféré à la morgue du district sanitaire de Bignona par les sapeurs-pompiers.



Monsieur Badji état Originaire de Sindian, un village situé dans le département de Bignona, et était marié et père de plusieurs enfants. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour découvrir les véritables causes du décès de l'homme.