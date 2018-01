Le témoignage de Youssou Ndour sur Serigne Sidy Mokhtar Mbacké : "Ce qu'il me disait à chaque fois que j'allais le voir..."

Le Président directeur général du Groupe futurs médias (Gfm) a réagi à la disparition du Khalife général des mourides. Youssou Ndour est revenu sur la nature de sa relation avec Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. "Le Sénégal a perdu un grand homme. Personnellement, j'ai perdu un père et un ami. Il avait un attachement particulier envers ma personne. Attachement qui me surprenait beaucoup. On avait une relation très particulière tous les deux. A chaque fois que j'allais le voir, il me disait : le devoir de tout talibé mouride est d'aller chercher des biens pour en faire profiter aux serviteurs du Seigneur", a raconté l'ancien ministre du Tourisme.