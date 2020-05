Le titre de Mohamed Salah et Sadio Mané avec Liverpool confirmé par la FA

La saison de Premier League s’est arrêtée depuis le mois de mars à cause du Covid-19. Alors que le titre de Liverpool est en doute, mirror.co.uk apporte une bonne nouvelle aux supporteur de l’équipe de Kloop. La Fédération anglaise de football (FA) conserve un droit de veto sur toute modification de sacre et de relégation en Premier League.



Toute allégation selon laquelle la saison en cours de la Premier League pourrait être annulée ou abandonnée est complètement dénuée de tout fondement. Le droit de sacre et de relégation est exercé par la FA, rapporte mirror.co.uk.



En réalité, l’idée d’annuler la saison n’a jamais vraiment été envisagée par la Premier League, et n’a fait son chemin que grâce à à diverses suggestions sur les médias ou de personnes commentant la situation sans connaître tous les faits. L’annulation a également été rejetée par l’UEFA le mois dernier, lorsqu’elle a insisté sur le fait que les équipes qualifiées pour les compétitions européennes 2020/21 doivent le faire sur la base du mérite sportif.



Cette décision a effectivement garanti à Liverpool, qui ne doit gagner que deux de ses neuf derniers matches, son premier titre de champion d’Angleterre depuis 30 ans.



Enfin une bonne nouvelle pour Sadio Mané, Mohamed Salah et leur coéquipiers.