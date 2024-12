Le trafic aérien et l’activité maritime en baisse en septembre 2024

Le mois de septembre 2024 a été marqué par un recul significatif des activités aériennes et maritimes au Sénégal, traduisant une baisse généralisée de la dynamique économique dans ces secteurs stratégiques.



Au niveau de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), une diminution marquée a été enregistrée en variation mensuelle. Le volume de fret a chuté de 16,4 %, tandis que le nombre total de passagers a reculé de 12,7 % et les mouvements d’aéronefs ont baissé de 5,6 %.



Selon L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, comparativement à septembre 2023, la tendance reste à la baisse. Les mouvements d’aéronefs ont diminué de 9,3 %, le volume de fret de 8,2 %, et le nombre total de passagers a enregistré une contraction de 3,1 %.



Le Port autonome de Dakar (PAD) n’a pas échappé à cette dynamique de ralentissement. En septembre 2024, l’activité maritime a enregistré une baisse de 14,5 % par rapport au mois précédent, affectée par un repli simultané des débarquements (-14,7 %) et des embarquements (-14,0 %).



Les débarquements ont été particulièrement impactés par une chute drastique des importations de pétrole brut (-79,8 %) et une diminution des marchandises diverses (-7,4 %). Du côté des embarquements, le trafic des produits de la mer s’est contracté de 29,9 %, tandis que celui des marchandises diverses a baissé de 17,1 %.



En glissement annuel, le trafic maritime au PAD accuse une baisse de 16,1 %, confirmant une tendance structurelle préoccupante pour ce secteur clé de l’économie nationale.