Impact 2030 de l'UEMOA : Le Sénégal, un acteur stratégique dans la transition énergétique

L’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a entamé une série d’ateliers nationaux pour vulgariser sa Vision prospective 2040 et son Plan stratégique 2025-2030, Impact 2030. Du 17 février au 21 mars 2025, ces rencontres se tiennent dans les huit États membres, avec l’appui des ministères en charge de l’Économie et des Finances. L’objectif est de présenter les nouvelles orientations stratégiques, permettre aux acteurs publics et privés de s’approprier ces référentiels et garantir une mise en œuvre réussie. Au Sénégal, l’atelier s’est ouvert ce lundi 17 mars 2025 à Dakar.



Selon Adama Seck, coordinateur de la cellule d’étude et de la planification au ministère des Finances et du Budget, cette démarche répond à une nécessité d’adaptation aux mutations économiques et sécuritaires de la région. « L’appropriation de ces documents de stratégie par les acteurs clés est capitale. La mise en œuvre d’Impact 2030 contribuera à renforcer l’intégration et la transformation structurelle des économies de l’UEMOA. La présence des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de dites actions me permet d'espérer une bonne résulte dans l'atteinte de nos objectifs », a-t-il déclaré.



Paul Kofi Kofi, commissaire de l’UEMOA en charge du développement des entreprises, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique, a, pour sa part, rappelé les trois grands axes qui ont structuré l’action de l’UEMOA ces trente dernières années. « La surveillance économique et monétaire avec un pacte de convergence pour assurer une stabilité macroéconomique entre les États. L’harmonisation des politiques économiques à travers la fiscalité commune et la mise en place d’un tarif extérieur commun. Le développement des politiques sectorielles, notamment dans les infrastructures, l’énergie, l’éducation, l’agriculture et le commerce intracommunautaire. »



Le développement des infrastructures énergétiques comme moteur de croissance



L’UEMOA veut désormais aller plus loin avec sa Vision 2040, qui repose sur plusieurs aspirations majeures des populations et des gouvernements à savoir : « Le renforcement du sentiment communautaire et l’intégration régionale. La paix et la sécurité, face aux crises sécuritaires grandissantes. La libre circulation des personnes et des biens au sein de l’espace UEMOA. Une transformation industrielle et numérique pour réduire la dépendance aux matières premières. Le développement des infrastructures énergétiques et numériques pour accompagner la croissance. Une éducation renforcée, considérée comme la base du développement. »



Pour Paul Kofi Kofi, l’avenir économique de la région est prometteur, malgré les incertitudes. À l’en croire, « la zone de l’UEMOA a une forte résilience économique. Nous n’envisageons pas une chute de la croissance sur les 5 à 10 prochaines années, car le potentiel économique est immense. »



Celui-ci a également souligné l’importance stratégique du Sénégal dans la politique énergétique de l’UEMOA, grâce aux découvertes récentes de pétrole et de gaz. « Le Sénégal, qui vient de faire une grande découverte en hydrocarbures. Dans la politique énergétique, nous avons fait une politique axée sur trois pôles énergétiques, dont le Sénégal est l'un des pôles et cela est très important. Et donc on espère que la région, cette résilience va demeurer, en dépit de toutes les situations que nous connaissons et tous les changements que nous avons dans la sous-région », a-t-il cité.



Enfin, il a insisté sur l’alignement nécessaire entre les stratégies régionales et nationales, rappelant que « l’UEMOA effectue des revues politiques annuelles et organise des conseils ministériels trimestriels pour s’assurer de la mise en œuvre des réformes dans chaque pays membre. Le Président de la commission lui-même se déplace avec le commissaire, avec les ministres et on rencontre le premier ministre des différents États pour nous assurer que les réformes qui sont prises au niveau de la commission sont exécutées au niveau des États. »



Avec ce nouvel agenda, l’UEMOA ambitionne de consolider son rôle moteur dans l’intégration ouest-africaine, tout en s’adaptant aux mutations économiques et sécuritaires qui redessinent la région.