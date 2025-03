Sénégal : L’hébergement et la restauration en hausse de 5% au quatrième trimestre 2024

Le secteur des services d'hébergement et de restauration a connu une hausse de 5,0% au quatrième trimestre 2024, par rapport à la même période en 2023, selon les dernières données économiques de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Cette progression est principalement portée par la restauration (+7,3%) et, dans une moindre mesure, par l’hébergement (+1,7%).



Cependant, sur l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires du secteur affiche un recul de 8,3% comparé à 2023, indiquant une année difficile malgré la reprise observée en fin d’année. Les services de transport et d'entreposage ont, eux aussi, enregistré une légère hausse de 0,5% au quatrième trimestre 2024, grâce notamment à « une forte croissance du transport maritime (+61,3%) ; Une hausse des activités de poste et de courrier (+4,7%) ; Une augmentation de l’entreposage et des services auxiliaires de transport (+2,6%) »



En revanche, le transport terrestre chute de 5,1% sur la période, souligne le document. Sur l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires du secteur transport et entreposage progresse de 3,2%, confirmant une croissance modérée malgré des disparités entre les segments.