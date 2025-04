Commerce extérieur : la Chine détrône la France comme premier fournisseur du Sénégal

Le Sénégal connaît un changement majeur dans ses échanges commerciaux. Longtemps dominé par la France, le marché sénégalais voit désormais la Chine s’imposer comme son premier partenaire commercial en 2024. D’après les statistiques publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), « les importations sénégalaises en provenance de France ont chuté de 17 % en 2024, s’établissant à 725,252 milliards FCFA(environ 1,1 milliard d’euros). À l’inverse, celles de Chine ont bondi de 8,3 %, atteignant 848,242 milliards FCFA(environ 1,3 milliard d’euros), ce qui relègue la France à la deuxième place des principaux fournisseurs du Sénégal. »



Derrière ces deux géants, on retrouve la Russie : 578,966 milliards FCFA, les Émirats arabes unis : 408,962 milliards FCFA et la Belgique : 397,632 milliards FCFA. Trois nouveaux pays font leur entrée parmi les dix premiers fournisseurs du Sénégal « l’Inde (329,816 milliards FCFA), le Nigeria (314,782 milliards FCFA) et la Turquie (238,935 milliards FCFA). »



A en croire l’ANSD, le Nicaragua et les États-Unis ferment le classement avec des importations respectives de 229,696 milliards FCFA et 198,234 milliards FCFA. « Ensemble, ces dix pays représentent 60 % des importations sénégalaises en 2024, pour un total de 4 270 milliards FCFA », souligne le rapport.



Ce renversement commercial s’inscrit dans une volonté stratégique du Sénégal de diversifier ses sources d’approvisionnement et de réduire sa dépendance historique à la France. L’ascension de la Chine s’explique notamment par son engagement croissant dans les infrastructures, la technologie et la fourniture de biens manufacturés.



Cette transformation coïncide avec une amélioration du déficit commercial du Sénégal, qui s’établit à 3 252,3 milliards FCFA en 2024, soit une réduction de 731,06 milliards FCFA par rapport à 2023. Toutefois, les importations globale sont connu un léger recul de 0,6 %, atteignant 7 161,4 milliards FCFA.



La Chine domine désormais les importations sénégalaises, principalement grâce à des biens manufacturés et des équipements qui accompagnent le développement du pays. Parmi les principaux produits exportés vers le Sénégal, on retrouve « des équipements électroniques (smartphones, tablettes et autres appareils numériques), des machines et équipements industriels (matériel de construction, engins lourds et machines agricoles), des textiles et habillement (vêtements et chaussures à bas coût), des matériaux de construction (acier, ciment etc), des produits chimiques (engrais, plastiques et matières premières) et des véhicules et moyens de transports.