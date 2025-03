Finances publiques au Sénégal: une délégation du FMI reçue par les ministres Abdourahmane Sarr et Cheikh Diba

L’audit des finances publiques sous l’ancien président Macky Sall n’a pas fini de faire parler de lui au Sénégal. Un mois après que la Cour des comptes a rendu ses conclusions, le Fonds monétaire international (FMI) s’est à son tour penché sur le dossier. Après avoir examiné le rapport, l’institution financière a dépêché une mission « technique » à Dakar le 18 mars pour rencontrer les ministres de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, et des Finances et du Budget, Cheikh Diba.



Cette rencontre a permis d’analyser les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques, publié il y a un peu plus d’un mois. La mission, conduite par Edward Gemayel et Majdi Debbich, représentant résident du FMI au Sénégal, a été envoyée après un examen préliminaire du rapport par le département juridique et fiscal de l’institution. « Il s’agit de discuter du contenu de ce rapport, et nous allons adresser nos commentaires et observations au ministre des Finances », a confié à Jeune Afrique un porte-parole du FMI. Selon le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, M. Gemayel a passé en revue les objectifs de la mission, dont le plus important reste la préparation du misreporting en perspective d’un nouveau programme économique et financier avec le gouvernement sénégalais.



Le FMI envisage de raccourcir les délais en apportant un financement de plusieurs centaines de milliards de FCFA, prévu début avril, équivalent au premier versement suspendu après la publication du rapport de la Cour des comptes. Le Fonds, qui avait suspendu son programme de 1,8 milliard de dollars (environ 1 079 milliards de FCFA, au taux de change actuel) avec le Sénégal après un versement de 770,5 millions de dollars (environ 461,6 milliards de FCFA), se montre toutefois prudent. « Nous n’en sommes pas à l’étape de remettre en doute l’audit de la Cour des comptes. Le processus d’examen dans lequel nous sommes engagés s’applique à tous les pays, surtout lorsqu’il s’agit de dossiers sensibles comme celui du Sénégal », a expliqué le porte-parole.



De son côté, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a insisté sur l’importance accordée par les nouvelles autorités à la transparence. Il a également souligné la nécessité de disposer d’un cadre macroéconomique sain et soutenable, condition essentielle à la souveraineté économique. Le ministre a conclu en réaffirmant la disponibilité du gouvernement à collaborer étroitement avec l’ensemble des partenaires au développement pour un Sénégal juste et prospère.



Une nouvelle mission est prévue avant le conseil d’administration du FMI en juin, mais Dakar, en quête de liquidités, espère une décision rapide. « Une fois que nous aurons terminé l’examen du dossier, nous ferons un retour à notre conseil d’administration qui statuera », a précisé le représentant du FMI, laissant entrevoir la possibilité d’un nouveau programme si les conditions sont réunies. Les partenaires diplomatiques du Sénégal plaident pour une dérogation permettant un décaissement dès fin avril.