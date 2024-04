Le très beau geste du Président Diomaye à l'égard de l'Imam Ratib de la Grande mosquée de Dakar après la prière de Korité (vidéo)

Dans un geste empreint de respect et d'humanité, le Président Diomaye Faye a démontré sa considération à l'endroit de l'Imam de la Grande Mosquée de Dakar. Après la prière de Korité, célébrant la fin du Ramadan, le chef de l'Etat a spontanément pris l'initiative d'aller à la rencontre du religieux.



Ce moment, capturé par les caméras présentes sur les lieux, a témoigné d'un respect profond et d'une connexion chaleureuse entre le Président et l'Imam. Alors que l'Imam se relevait après sa prière, le Président Diomaye Faye s'est approché discrètement et lui a offert son aide pour se relever.



Cet acte simple mais significatif a profondément touché les fidèles présents, mais aussi aux internautes qui ont partagé la vidéo sur presque toutes les plateformes digitales.



En cette période où les divisions semblent parfois dominer le paysage politique et social, cet instant de compassion et de respect mutuel a été accueilli comme une bouffée d'air frais. Il a rappelé à tous l'importance de l'unité, du respect et de la reconnaissance de l'autre.