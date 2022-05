Le tribunal du Travail se déclare « incompétent » dans l’affaire opposant l’Acsif à la CBAO

L’affaire opposant l’Association des clients et sociétaire des institutions financières (ACSIF) à la CBAO a été appelée ce lundi 30 mai 2022 à la barre. Donnant son verdict, le tribunal du travail s'est déclaré « incompétent » concernant l'assignation en référé de ladite association contre la CBAO.



Face à la presse, le président de l’Association des clients et sociétaire des institutions financières (ACSIF), Famara Ibrahima Cissé a évoqué différents points tels que « la réglementation de la Banque Centrale qui, en son article 49 stipule que « les chèques sont payables à toute agence ». Il a soutenu que lorsque qu’ils sont rendus à l’Agence de Dakar, la banque leur a demandé d’aller percevoir leur due à Tambacounda. Ce qui représente « une forfaiture », selon lui.



M. Cissé et ses camarades ne comptent pas baisser les bras. Ils vont poursuivre le combat. Ils demandent à la population, aux usagers particulièrement de prendre leur responsabilité. L’Acsif exhorte à la CBAO de respecter ce qui est inscrit sur les chèques, payables à toute agence.



Cissé et Cie ont aussi invité les usagers à « quitter massivement » cette banque pour rejoindre les autres institutions financières, soulignant que « les conséquences sont néfastes et que si cela passe, ça pourrait contaminer tout le reste des agences de la CBAO au niveau national ».