Le vendeur Mamadou Diakhaté empoche l'argent du véhicule et refuse de donner l’acte de vente original

Au courant du mois de mars 2021, la victime voit un camion de marque Renault garé auprès du stade Léopold Sédar Senghor sur lequel était affiché ‘’A vendre’’. Etant intéressé, il appelle sur les numéros de téléphone indiqués. Au bout du fil, il tombe sur un individu qui l’oriente vers un certain Mamadou Diakhaté. Ils s’accordent sur un montant de 7. 500. 000 FCFA et Aliou Mamadou Dia remet au vendeur, par l’intermédiaire de son fils, une première tranche d’un montant de 2 500 000 FCFA, puis un montant de 5 000 000 FCFA. Ce qui fait un total de 7 500 000 FCFA.



Le sieur Diakhaté remet au fils de l’acheteur une carte grise en lui demandant de faire une photocopie de l’acte de vente. Après avoir reçu le véhicule, l’acquéreur a voulu le muter à son nom. Mais Diakhaté refuse de lui remettre l’original de l’acte de vente. Ceci, malgré plusieurs interpellations de Dia. « J’ai essayé d’engager une médiation avec lui en lui proposant de reprendre le véhicule et de me rembourser mon argent. Ce qu’il a accepté en signant un engagement qu’il n’a jamais respecté », raconte le plaignant Aliou Mamadou Dia.



Las d’attendre, il a porté plainte contre son vendeur. Face aux policiers, le mis en cause confirme s’être effectivement engagé à rembourser l’argent, mais n’avoir pas pu le faire du fait de difficultés financières, rapporte Le Témoin.