Le virus Ebola serait capable de survivre 2 ans dans le sperme de l'homme

Les chercheurs américains viennent de découvrir que, grâce à certaines protéines, le virus Ebola serait capable de survivre 2 ans et demi dans le sperme masculin.Découvert en 1976 au Soudan et en République Démocratique du Congo, le virus Ebola est responsable de fortes fièvres et d'hémorragies souvent mortelles pour l'homme. Entre humains, le virus (qui entraîne dans un premier temps des symptômes qui rappellent ceux de la grippe : fièvre supérieure à 38°C, faiblesse musculaire, maux de tête...) se transmet par contact direct avec le sang et les liquides biologiques des personnes infectées, mais aussi par contact indirect avec leur environnement.En 2018, le virus Ebola est loin d'avoir disparu. Ainsi, en l'espace de 2 semaines à la fin du mois de mai 2018, 52 cas ont été recensés en République Démocratique du Congo - 22 personnes sont décédées.Des chercheurs de l’University of Pennsylvania (aux États-Unis) viennent de faire une découverte inquiétante : le virus Ebola serait capable de survivre dans le sperme de l'homme durant... 2 ans et demi.La clé du problème ? Ce sont les protéines amyloïdes contenues dans le sperme qui « aident » le virus à infecter d'autres cellules - ces protéines jouent également un rôle dans la transmission du VIH.« Si nous parvenons à modifier la structure des protéines amyloïdes afin d'empêcher la prolifération du virus, nous serons peut-être en mesure de mieux contrôler les épidémies qui sévissent actuellement en Afrique de l'Ouest » expliquent les chercheurs américains. Ceux-ci sont également en train de vérifier si la flore vaginale permet elle aussi la survie du virus Ebola.