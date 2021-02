Légalisation des LGBTQ : Jamra « exhorte Macky Sall à ne pas varier d'un iota dans son rejet du projet satanique »

Le nouveau président américain, Joe Biden, veut contraindre les pays réfractaires comme le Sénégal, à adopter les lois et mesures pour la promotion et la protection des Lbtgq ( The Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer), quitte à couper l’aide aux dits pays. Face à ces menaces, l’organisation islamique Jamra exhorte « le Président Macky Sall à ne pas varier d'un iota dans son rejet du projet satanique de l'UNESCO, portant LGBTisation de notre système éducatif. De rester fidèle à cette option digne et démocratique », dans un communiqué.



« Dans son premier discours de politique étrangère, prononcé le jeudi 04 février dernier, le président Joe Biden a demandé aux agences américaines d'exécution ou d'aide au développement, présentes à l’étranger, comme l'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), l'USTDA (Agence américaine pour le commerce et le développement), etc, de présenter, dans un délai de six (6) mois, un plan d’action pour faire de cette politique américaine pro-LGBT un axe fort de leurs interventions », déplore Mame Makhtar Gueye et ses camardes.



Qui soulignent que « Joignant l'acte à la parole, le régime de Joe Biden a déjà commencé à adresser des mises en garde, teintées de menaces, aux pays récalcitrants », donnant l’exemple de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan que « le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, un homosexuel notoire, qui est monté au créneau, pour critiquer sèchement la Turquie, suite au «sermon incendiaire», du 03 février dernier, du président Recep Tayyip Erdogan, fustigeant les adeptes des déviances sexuelles ».



Considérant que les États-Unis, la plus grande puissance économique technologique et militaire du monde, détenteur de surcroît des principaux cordons de la bourse mondiale, n’a pas du tout l’air de plaisanter pour imposer sa vision du monde aux « Etats homophones », l’Ong islamique JAMRA et l’ensemble des structures de l’Observatoire de Veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, «MBAÑ GACCE», « exhortent le Président Macky Sall à ne pas varier d'un iota dans son rejet du projet satanique de l'UNESCO, portant LGBTisation de notre système éducatif ».



Mieux ajoutent-ils, « De rester fidèle à cette option digne et démocratique, parce que reflétant le sentiment de l’écrasante majorité de nos concitoyens. De rester convaincu de la prééminence de la volonté du Tout-Puissant Allah, sur toutes autres tentatives humaines d’assujettissement, parce qu’étant l’Ultime Recours, Détenteur du Véritable Cordon de la Bourse : «Les trésors des Cieux et de la Terre m’appartiennent, à Moi Dieu. Mais cela les hypocrites ne peuvent le comprendre !» .



JAMRA et MBAÑ GACCE invitent « les Imams, Oulémas et Prédicateurs de toutes les Mosquées et lieux de culte du Sénégal à orienter les implorations collectives du Vendredi 19 février prochain à la préservation de notre pays contre les visées autocratiques de la nouvelle administration américaine, qui entreprend ouvertement d'imposer à 98% de croyants, musulmans et catholiques confondus, une abomination rejetée par toutes les religions révélées ».